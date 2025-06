Gas naturale in rialzo a 38 euro a Ttf Amsterdam | timori per tensioni Israele-Iran

Il gas naturale torna a segnare un rialzo, raggiungendo quasi 38 euro a TTF di Amsterdam, innescato dai crescenti timori di un’escalation tra Israele e Iran. I future di luglio salgono del 4,75%, rispecchiando le preoccupazioni geopolitiche che potrebbero interrompere le forniture di energia e aumentare i prezzi sul mercato globale. In un contesto già instabile, le tensioni internazionali continuano a dominare la scena, con ripercussioni che si fanno sentire su clienti e consumatori.

Chiude in rialzo a quasi 38 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano il 4,75% a 37,89 euro al MWh, riportandosi al livello dello scorso 7 aprile. I timori dell'apertura di un nuovo fronte di guerra dopo l'attacco di Israele all' Iran hanno spinto le quotazioni del metano sulla piazza olandese per il rischio concreto di una chiusura dello stretto di Hormuz, con conseguente blocco delle esportazioni di gas naturale liquefatto ( Gnl ) dal Qatar e dall' Oman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gas naturale in rialzo a 38 euro a Ttf Amsterdam: timori per tensioni Israele-Iran

In questa notizia si parla di: naturale - euro - rialzo - amsterdam

Centro commerciale naturale. Un finanziamento da 70mila euro - Il Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro dalla Regione Marche per il progetto "Fabriano Creattiva".

forte correzione del gas ad Amsterdam - 8% in un solo giorno a 51€ Mwh Vai su Facebook

Il gas chiude in rialzo a quasi 38 euro al Ttf di Amsterdam; Gas naturale in rialzo ad Amsterdam: future di luglio sopra 36 euro; Il gas naturale chiude in rialzo a 36,5 euro al Ttf di Amsterdam.

Gas naturale in rialzo a 38 euro a Ttf Amsterdam: timori per tensioni Israele-Iran - Il gas naturale chiude in rialzo a Ttf Amsterdam per i timori di guerra tra Israele e Iran, con rischi sullo stretto di Hormuz. Segnala msn.com

Gas naturale in rialzo ad Amsterdam: future di gennaio a 48,8 euro al MWh - I contratti future sul mese di gennaio guadagnano l'1,8% a 48,8 euro al MWh, il massimo dallo scorso 3 dicembre, quando ... Si legge su msn.com

Il gas naturale chiude in rialzo a 36,5 euro al Ttf di Amsterdam - Chiude in rialzo a 36,5 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Da ansa.it