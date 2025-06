Garlasco non c’è solo Sempio all’attenzione della Procura | al via l’incidente probatorio

Dopo diciotto anni di silenzio, il caso di Chiara Poggi riemerge con nuovi inquietanti sviluppi. La Procura di Pavia ha avviato l’incidente probatorio, analizzando prove ancora sconosciute: tracce di DNA, impronte e un alibi sfidato dalla scienza. Andrea Sempio, già prosciolto, torna sotto i riflettori, ma non è l’unico sospettato. La verità si nasconde tra vecchi reperti e segreti sepolti nel passato, pronti a svelare una realtà più complessa di quanto si immaginasse...

Una traccia di DNA sotto le unghie, un’impronta sul muro, un alibi che non regge. Diciotto anni dopo il delitto che sconvolse l’Italia, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi riapre scenari inquietanti. Andrea Sempio, già prosciolto nel 2017, torna indagato per omicidio. Ma non è l’unico nome su cui la Procura di Pavia vuole far luce: si cerca la verità tra vecchi reperti mai analizzati, impronte orfane e tracce genetiche sfuggite alle indagini iniziali. Un nuovo fronte investigativo che rimette in discussione tutto, persino ciò che sembrava ormai chiuso. I 3 principali indizi contro Sempio. Andrea Sempio, già indagato e poi prosciolto nel 2017, è di nuovo al centro dell’attenzione della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, non c’è solo Sempio all’attenzione della Procura: al via l’incidente probatorio

Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio sarà interrogato in Procura martedì - Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, sarà interrogato dalla Procura martedì 20 maggio nell'ambito delle indagini per l'omicidio della giovane, avvenuto nell'agosto 2007.

Dopo 18 anni l'attenzione sul caso del delitto di Garlasco è tornata altissima. Nel marzo scorso la Procura di Pavia ha deciso di riaprire le indagini e al centro della nuova inchiesta c'è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara Poggi. Sempio, all'e

Sempio e Stasi interrogati martedì in procura. Per i magistrati uno dei due è il vero assassin0 di Chiara. Il cerchio si stringe ma attenzione a creare altri "colpevoli perfetti" #farwest #Garlasco #gemellecappa #albertostasi #ChiaraPoggi

Garlasco, stasera a ‘Chi l’ha visto’ parla il padre di Sempio. Il mistero della frase in ebraico di Michele Bertani Segnala dire.it: Si parla nuovamente di Garlasco durante la trasmissione Chi l'ha visto, da settimane concentrata sulle nuove indagini in corso per l'omicidio di Chiara Poggi.