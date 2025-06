Garlasco indecenza di gossip! | tensione dalla Berlinguer

L'ultima puntata di È Sempre Cartabianca ha acceso i riflettori su un delicato caso di Garlasco, ma l'approccio del talk show ha suscitato critiche e tensioni. Bianca Berlinguer si trova a fronteggiare non solo il giallo giudiziario, ma anche le polemiche generate dall'attenzione morbosa sul gossip, come sottolineato da Mauro Corona. È una sfida tra rispetto e spettacolo, che mette in discussione i limiti dell'informazione televisiva.

Non parte con il piede giusto l’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer che regala ampio spazio al giallo di Garlasco. Pronti via e Mauro Corona, nel suo tradizionale primo collegamento della serata, stronca il dibattito: «È un’indecenza di gossip nei programmi, nei giornali. Io non voglio più parlare, soprattutto per rispetto di questa ragazza macellata. E ormai si sono impossessati tutti: le televisioni, i programmi. in una maniera fastidiosa a volte. Sono nati nuovi personaggi che fanno ormai apparizioni giornaliere da un programma all’altro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "indecenza di gossip!": tensione dalla Berlinguer

