Garlasco e l’ora della svolta | dallo scatolone con 35 impronte ai vecchi fantasmi di Sempio

Garlasco sta vivendo una svolta decisiva nel caso che ha tenuto in ansia l’Italia per anni. Dallo scatolone con 35 impronte ai vecchi fantasmi di Sempio, il percorso si apre a nuove speranze e rivelazioni. La recente consegna dei reperti e l’attesa dell’incidente probatorio segnano un passo importante verso la verità. Ora, tutto è pronto per scoprire cosa si cela davvero dietro questa intricata vicenda.

PAVIA – “C’è stato il passaggio di consegne per la custodia dei reperti, è andato tutto nel modo più corretto che si potesse immaginare. Aspettiamo che inizi l’incidente probatorio”. Gian Luigi Tizzoni, avvocato che assiste fin dal 2007 la famiglia Poggi, lo ha detto verso le 18.30 di ieri, all’uscita dall’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia. Più lunga del previsto l’attesa dei cronisti per il secondo appuntamento di giornata, dopo quello mattutino a Milano, per il ritiro dei reperti che andranno appunto analizzati dai periti incaricati dal Gip Daniela Garlaschelli, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, nell’incidente probatorio di martedì chiesto dalla Procura di Pavia nell’ambito del procedimento nei confronti di Andrea Sempio, per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco e l’ora della svolta: dallo scatolone con 35 impronte ai vecchi fantasmi di Sempio

