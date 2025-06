Garcia spinge ter Stegen in Serie A | il sì dipende dal Mondiale

Il trasferimento di Joan Garcia al Barcellona ha aperto le porte a una nuova opportunità per Marc André Ter Stegen, che ora potrebbe sbarcare in Serie A. La decisione di Hansi Flick di puntare su Wojciech Szczesny come titolare lascia il tedesco in cerca di nuove sfide, con il mondiale del 2026 ormai alle porte. Ma quale squadra italiana potrebbe accoglierlo? Restate sintonizzati, perché il futuro di Ter Stegen potrebbe sorprendere gli appassionati di calcio italiano.

Il Barcellona ha difatti scaricato il suo capitano Marc André ter Stegen dopo l’arrivo dall’Espanyol di Joan Garcia. Hansi Flick è stato chiarissimo: il titolare nella prossima stagione sarà il classe 2001, con Wojciech Szczesny il sostituto. Questo significa che non c’è più posto per il tedesco, che in vista del Mondiale del 2026 si starebbe cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione. Ter Stegen in Serie A grazie a Garcia (LaPresse) – calciomercato.it E la Serie A potrebbe clamorosamente diventare un’opzione per ter Stegen, che potrebbe anche decidere di intraprendere questa stimolante avventura in carriera solo nel momento in cui gli venisse garantita la titolarità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Garcia spinge ter Stegen in Serie A: il sì dipende dal Mondiale

