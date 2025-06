Gara3 finale promozione | maxischermo al palasport Flaminio per Rivierabanca Rimini

Appassionati di basket, preparatevi a vivere un momento unico: la finale promozione di Rimini sarà trasmessa in diretta sul maxi schermo al Palasport Flaminio, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente e vibrante. Ingresso libero dalle 19, con emozionanti pre-partita delle giovani promesse di Insegnare Basket Rimini. Un’occasione imperdibile per tifare insieme e condividere la passione per il parquet! Per non perdere nemmeno un istante, vi aspettiamo numerosi!

Come anticipato dall'amministrazione comunale prima che iniziasse la serie, gara3 della finale promozione potrà essere seguita oggi anche tramite un maxischermo allestito per l'occasione dentro al palasport Flaminio. Ingresso libero a partire dalle 19, con prepartita in cui scenderanno sul parquet alcune squadre del settore giovanile di Insegnare Basket Rimini. Poi, nell'imminenza della palla a due di Desio, collegamento con gara3 live. Per seguire la partita sarà allestito un video proiettore di 8 metri per 4,5 nel settore della curva sud e in contemporanea la partita sarà trasmessa anche sui due ledwall laterali del palazzetto.

