Gara di solidarietà per Adam e i bimbi di Gaza | In tanti si sono offerti di aiutare il cuore dei lombardi è grande

In un gesto di straordinaria generosità, i lombardi si sono uniti nella gara di solidarietà per Adam e gli altri bambini di Gaza che hanno trovato rifugio nelle nostre strutture sanitarie. La risposta è stata calorosa e immediata, dimostrando il cuore grande di Milano e della Lombardia. Regione Lombardia, con la Fondazione Progetto Arca, coordina questa preziosa iniziativa per portare speranza e conforto a chi ne ha più bisogno. L'impegno collettivo continuerà a fare la differenza.

Milano, 13 maggio 2025 – Gara di solidarietà per Adam e gli altri bambini arrivati nei giorni scorsi da Gaza per essere curati negli ospedali del nostro territorio. Regione Lombardia ha individuato in Fondazione Progetto Arca il soggetto che si occuperà della raccolta e gestione dei doni destinati giunti in Italia con un volo dell'Aeronautica Militare e attualmente ricoverati a Milano e Bergamo. "Abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte di cittadini, associazioni ma anche aziende private che desiderano attivarsi per portare un aiuto concreto - spiega l'assessore al Welfare Guido Bertolaso -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gara di solidarietà per Adam e i bimbi di Gaza: “In tanti si sono offerti di aiutare, il cuore dei lombardi è grande”

In questa notizia si parla di: gara - solidarietà - adam - gaza

17 anni e ossa come vetro. Gara di solidarietà per Giovanni. L’intervento chirurgico è costoso - A soli diciassette anni, Giovanni affronta una sfida straordinaria a causa di una rara condizione medica che rende le sue ossa fragili come vetro.

In arrivo a Milano da Gaza, il piccolo Adam, l'unico dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najaar, sopravvissuto al bombardamento della loro casa. Insieme a lui altri bambini che verranno curati in Italia. Tre di loro saranno presi in carico in Lombardia, altri inve Vai su Facebook

Gara di solidarietà per Adam e i bimbi di Gaza: “In tanti si sono offerti di aiutare, il cuore dei lombardi è grande”; Gara di solidarietà per Adam e gli altri bambini di Gaza; Bambini di Gaza, in Lombardia c'è stata una gara di solidarietà per aiutare Adam e gli altri feriti.