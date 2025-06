Gamba amputata da ambulanza due indagati

Un tragico incidente durante le celebrazioni medievali di Brisighella ha sconvolto la comunità: Alessandro Turchi, 34 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’ambulanza della Croce Rossa, costringendo i medici ad amputargli una gamba. La vicenda si sta ora dipanando tra indagini e responsabilità, mentre il caso solleva domande sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi pubblici. La verità potrebbe emergere tra le pieghe di questa triste vicenda.

Si trovava - aveva detto lui stesso - "nel posto sbagliato al momento sbagliato". Verso le 18.30 del 2 giugno dell’anno scorso, a Brisighella il 34enne ravennate Alessandro Turchi, in occasione delle feste medioevali, era stato travolto da un’ambulanza della Croce Rossa la quale lo aveva schiacciato contro un pickup della Protezione Civile costringendo i medici ad amputargli una gamba. Ieri mattina il gip Corrado Schiaretti, nell’ambito del fascicolo aperto per lesioni stradali gravissime, ha affidato l’incarico all’ingegnere ferrarese Francesco Rendine per una perizia che stabilisca l’esatta dinamica dell’incidente, le condizioni di manutenzione del veicolo e l’esistenza o meno di un nesso causale tra ques’ultimo aspetto e il sinistro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gamba amputata da ambulanza, due indagati

