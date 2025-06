Galleria Tricalle a Chieti la deputata Torto presenta un' interpellanza in Parlamento dopo i crolli sulla statale 656

La Galleria Tricalle a Chieti, simbolo di sicurezza e collegamento vitale per la città, è tornata al centro dell’attenzione politica dopo i recenti crolli sulla statale 656. L'onorevole Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interpellanza in Parlamento, sollecitando risposte chiare e concrete dal governo sulle condizioni delle infrastrutture abruzzesi. La loro tutela resta una priorità imprescindibile per garantire sicurezza e sviluppo.

«Ho presentato una serie di domande al governo sulla situazione delle infrastrutture stradali abruzzesi, ma purtroppo non sono arrivate risposte soddisfacenti». Così l'onorevole Daniela Torto, deputata del Movimento 5 stelle, commenta l'esito dell'interpellanza discussa stamattina in Parlamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Galleria Tricalle a Chieti, la deputata Torto presenta un'interpellanza in Parlamento dopo i crolli sulla statale 656

Chieti, crolla pezzo controsoffitto sottopasso Tricalle. Deputata Torto: “Potevo morire” - Un episodio inquietante a Chieti: un pezzo di controsoffitto del sottopasso Tricalle è crollato mentre la deputata Daniela Torto lo stava attraversando.

