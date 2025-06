Galleria Solofra chiusura notturna per attività di manutenzione

La Galleria Solofra, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 di Avellino, sarà soggetta a una modifica temporanea nel suo orario di apertura per garantire attività di manutenzione essenziali. La chiusura notturna, prevista originariamente tra le 22:00 e le 23:00, sarà posticipata di un’ora, offrendo così un servizio più efficiente e sicuro agli automobilisti. Questa decisione riflette l’impegno di Anas nel migliorare la viabilità e la sicurezza delle infrastrutture stradali.

Sarà posticipata di un'ora, dalle ore 22.00 alle ore 23.00, la chiusura notturna della galleria 'Monte Pergola' del Raccordo Autostradale 2 "di Avellino, programmata da Anas per una singola notte, ovvero tra lunedì 16 e martedì 17 giugno (ore 6.00) per agevolare ulteriormente gli spostamenti serali. Inoltre verranno potenziati i presidi del personale, sia di Anas che della impresa esecutrice, agli svincoli di Serino e Solofra per supportare le deviazioni della viabilità e fluidificare la circolazione. Le attività da eseguirsi, pianificate come di consueto in orario notturno allo scopo di attenuare i disagi, consisteranno non soltanto nella manutenzione della canna in esercizio (che allo stato attuale sostiene due direttrici di traffico), ma anche nella esecuzione di ulteriori verifiche approfondite e di eventuali attività sulla calotta, con mezzi d'opera specifici, a seguito dell'incendio di un'auto occorso proprio nel tunnel nella mattinata di lunedì 9 giugno.