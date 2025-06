GP Città di Empoli | Maltinti e Team Hopplà pronti per la sfida ciclistica

Pronti a vivere un weekend di grande adrenalina nel mondo del ciclismo? Il 47° G.P. Città di Empoli si appresta a regalare emozioni con la Maltinti Lampadari Banca Cambiano e il Team Hopplà, entrambi determinati a conquistare il podio. Con una partecipazione record di 180 corridori provenienti da 28 paesi, lo spettacolo è assicurato. La sfida è alle porte: chi si laureerà campione tra gli avversari agguerriti?

Oltre alla società di casa e organizzatrice del 47° G.P. Città di Empoli, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, al via della classica nazionale per élite e under 23 in programma domani sabato, un’altra squadra della zona, il Team Hopplà che punta al decimo successo stagionale prima di affrontare il Giro d’Italia Next Gen che scatta domenica. Dirigenti e tecnici sono fiduciosi, ma gli avversari agguerriti non mancano tra i 180 iscritti di 28 formazioni, tra le quali quattro straniere. Favoriti: Nella squadra plurivittoriosa in Toscana presenti i due campioni regionali Lorello, reduce dal terzo successo ottenuto a Caserta e Regnanti, oltre a Manenti anch’egli a segno tre volte nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it