Futsal MoMap Napoli conquista la finale scudetto | apoteosi azzurra a Eboli

L’energia e la determinazione del MoMap Napoli hanno portato gli azzurri a un traguardo storico: la finale scudetto, conquistata di nuovo a Eboli dopo una vittoria travolgente in gara 1. La squadra partenopea dimostra di essere un’autentica forza del futsal italiano, pronti a scrivere un’altra pagina di gloria. Ora non resta che attendere il nome dell’avversario tra Meta Catania e Ecocity Genzano, per un’epica battaglia finale.

Dopo la vittoria in gara 1, il MoMap Napoli conquista la finale scudetto a Eboli per il secondo anno consecutivo: adesso Meta Catania o Ecocity Genzano. Il MoMap Napoli conquista la finale scudetto per il secondo anno consecutivo, gli azzurri espugnano il PalaSele e centrano l’ultimo atto dei playoff. Partono forte i partenopei con la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Futsal, MoMap Napoli conquista la finale scudetto: apoteosi azzurra a Eboli

