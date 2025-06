Furto di borse lasciate sotto gli ombrelloni | Carabinieri arrestano una donna e recuperano la refurtiva

Nella tranquilla cornice di Lido di Savio, i Carabinieri hanno messo fine a una serie di furti di borse lasciate sotto gli ombrelloni, arrestando una donna di 41 anni e recuperando la refurtiva. Un’operazione fulminea che dimostra come la sicurezza dei nostri stabilimenti balneari sia una priorità . La lotta contro chi mette a rischio la serenità estiva continua con determinazione, garantendo un’estate più sicura per tutti.

Ieri mattina i Carabinieri della stazione di Savio hanno arrestato una 41enne rumena ritenuta responsabile del furto di alcune borse, contenenti effetti personali, commesso presso uno stabilimento balneare di Lido di Savio. In particolare, i militari sono intervenuti su richiesta al 112 da parte.

