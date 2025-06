Furti rapine e aggressioni | arriva Vigilantes la Waze dei crimini

In un mondo sempre più rapido e connesso, la sicurezza personale diventa una priorità. Nasce così "Vigilantes app", la nuova app che funge da Waze della criminalità, permettendo di segnalare rapine, aggressioni e altri eventi violenti in tempo reale. Immagina un sistema che ti avvisa immediatamente dei rischi lungo il percorso: un alleato prezioso per proteggerti e tutelare la comunità. Per ora solo a...

Rapina, aggressione o un altro evento violento in corso, proprio davanti ai nostri occhi? Sta per nascere la "Waze della criminalità": si chiama 'Vigilantes app' ed è un sistema per segnalare situazioni di potenziale rischio o pericolo, in modo che agli utenti arrivi una notifica. Per ora solo a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Furti, rapine e aggressioni: arriva Vigilantes, la "Waze dei crimini"

In questa notizia si parla di: vigilantes - waze - furti - rapine

A Milano la Polizia di Stato ha arrestato 9 persone nel corso di diversi interventi contro spaccio, furti e rapine. Tra questi, un giovane sorpreso con hashish all’interno della sua auto, tre rapinatori e due borseggiatrici, tutti stranieri, in centro, e due ladri di origine Vai su Facebook

Furti, rapine e aggressioni: arriva Vigilantes, la Waze dei crimini; Spacca bottiglia di olio in testa al vigilantes per fuggire dopo aver rubato merce nel supermercato, arrestato; Un’app per difendersi da baby-gang, furti, aggressioni e rapine.