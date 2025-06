Furti nella notte a Bergamo e Gorle arrestato un 45enne

L’INTERVENTO. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre si allontanava da una pasticceria: aveva appena abbattuto la vetrata con un piccone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Furti nella notte a Bergamo e Gorle, arrestato un 45enne

In questa notizia si parla di: furti - notte - bergamo - gorle

Furti nella notte a Bergamo e Gorle, arrestato un 45enne; Gorle: va a rubare armato di piccone e si fa anche male. Dopo il secondo colpo i carabinieri lo arrestano; Ladri si portano via nella notte il cambiamonete dal bar Excelsior di Treviglio.

Furti nella notte a Bergamo e Gorle, arrestato un 45enne - Intervenuti a Gorle, in via Marconi, dopo la segnalazione di un tentativo di furto in una pasticceria, i militari hanno ... Scrive ecodibergamo.it

Gorle: va a rubare armato di piccone e si fa anche male. Dopo il secondo colpo i carabinieri lo arrestano - Il malvivente, un noto pregiudicato 45enne, cittadino italiano, residente a Seriate, è stato arrestato dopo il ... Da bergamo.corriere.it

Ladro seriale sfonda con un piccone l’ingresso della pasticceria: arrestato - Ladro seriale sfonda con un piccone l'ingresso di una pasticceria a Gorle: arrestato dai carabinieri. bergamonews.it scrive