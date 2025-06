Furgone con amianto abbandonato a Napoli denunciato l’autista

Una scoperta allarmante scuote Napoli: un furgone abbandonato con amianto e rifiuti, rinvenuto grazie a un esposto cittadino. Le forze dell’ordine hanno rintracciato il veicolo, che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica e l’ambiente. La Polizia Locale ha individuato l’autista responsabile, che ora dovrà rispondere delle sue azioni. Questa vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza collettiva nella tutela del nostro territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di un esposto, gli agenti delle UnitĂ Operative Soccavo e I.A.E.S. (Tutela Ambientale) hanno rinvenuto in via Berenice, un furgone cassonato con targa estera, in evidente stato di abbandono e parzialmente incendiato, contenente numerose lastre di amianto ed altro materiale di risulta e rifiuti di vario genere.     La Polizia Locale è riuscita ad identificare l’utilizzatore del veicolo, che è risultato essere un soggetto giĂ noto alla Polizia Locale poichĂ© piĂą volte sorpreso a svolgere abusivamente l’attivitĂ di “pulizia cantinole, e recupero metalli”.      Lo stesso è stato deferito all’autoritĂ giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e il furgone contenente l’amianto è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it