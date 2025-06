Furgone abbandonato carico di amianto | municipale risale al proprietario

Un furgone abbandonato, carico di amianto e in pessime condizioni, è stato scoperto dagli agenti della polizia municipale di Napoli in via Berenice, Soccavo. Il veicolo, con targa estera e parzialmente bruciato, risalirebbe al proprietario, evidenziando un grave rischio ambientale e di salute pubblica. La figura del proprietario ora è al centro delle indagini, mentre si approfondiscono le responsabilità legate a questa pericolosa discarica illegale.

Un furgone cassonato con targa estera, in parte bruciato e carico di amianto, è stato trovato dagli agenti della polizia municipale napoletana in via Berenice, a Soccavo. La scoperta è avvenuta a seguito di un esposto. Il mezzo, lasciato in stato di abbandono e trasformato in discarica.

