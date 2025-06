Fuorigrotta pugni e calci ai vigili mentre rimuovono macchina in secolda fila Arrestato

Momenti di grande tensione a Fuorigrotta, Napoli, dove un intervento di rimozione di un’auto in sosta irregolare si è trasformato in una brutale aggressione ai danni della Polizia Locale. Un uomo, estraneo ai fatti, ha scatenato il caos con pugni e calci ai vigili, finendo poi arrestato. Un episodio che mette in evidenza la crescente tensione nelle strade della città e la necessità di interventi più incisivi per garantire la sicurezza pubblica.

Momenti di forte tensione si sono verificati in Via Consalvo a Fuorigrotta, Napoli, dove una pattuglia della Polizia Locale è stata brutalmente aggredita da un individuo estraneo ai fatti durante un intervento per la rimozione di un’auto in sosta irregolare. L’uomo è stato arrestato. Fuorigrotta, pugni e calci ai vigili mentre rimuovono macchina in secolda . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fuorigrotta, pugni e calci ai vigili mentre rimuovono macchina in secolda fila. Arrestato

In questa notizia si parla di: fuorigrotta - pugni - calci - vigili

Auto lasciata in seconda fila, vigili aggrediti con pugni e calci da un uomo; Lascia l'auto in doppia fila e aggredisce i vigili: arrestato; Napoli, picchiato e minacciato con la pistola per aver chiesto di rispettare la fila.

Lascia l'auto in doppia fila e aggredisce i vigili: arrestato Segnala ilroma.net: Una pattuglia della Polizia locale di Napoli è stata aggredita durante un intervento per la rimozione di un veicolo in sosta irregolare in via Consalvo, nel quartiere Fuorigrotta.