Fungo raro si sta diffondendo in tutto il mondo a grande velocità | è letale?

un nuovo, pericoloso nemico si sta diffondendo rapidamente: l'Aspergillus. Questo fungo, invisibile ai più, rappresenta una minaccia crescente per chi ha un sistema immunitario compromesso. Con il riscaldamento globale che accelera la sua diffusione, è fondamentale conoscere i rischi e adottare misure di protezione. Scopriamo insieme come difenderci da questa insidia silenziosa e potenzialmente letale.

Potremmo non rendercene conto e respirare ogni giorno centinaia di minuscole spore senza saperlo. Per la maggior parte delle persone, non succede nulla. Ma per chi ha un sistema immunitario debole, alcune di queste spore possono trasformarsi in una minaccia mortale. È ciò che sta accadendo con l’ Aspergillus, un fungo presente ovunque: nella terra, nell’aria, perfino sulle piante e sui resti di animali. Ma ora, complice il riscaldamento globale, sta diventando più aggressivo e difficile da fermare. La sua diffusione, silenziosa ma veloce, sta preoccupando scienziati e medici in tutto il mondo. L’Aspergillus non è un singolo fungo, ma un intero genere che comprende molte specie. 🔗 Leggi su Cultweb.it