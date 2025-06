Funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie | ci sarà anche il presidente Mattarella

Un evento di grande importanza e commozione scuote la comunità di Ostuni: il presidente Mattarella parteciperà ai funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico conflitto a fuoco. Un gesto che testimonia il profondo rispetto e la gratitudine verso chi ha dato la vita per la sicurezza di tutti noi. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e di riconoscenza collettiva, sottolineando l'importanza del sacrificio dei nostri eroi.

OSTUNI – Anche il presidente della Repubblica renderà l'estremo saluto al brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Sergio Mattarella parteciperà domani (sabato 14 giugno) ai funerali del carabinieri ucciso al culmine di un conflitto a fuoco avvenuto all'alba di giovedì (12 giugno) a Francavilla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie: ci sarà anche il presidente Mattarella

