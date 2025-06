Fugge dopo la revoca della semilibertà | rintracciato e arrestato dai carabinieri

Una fuga che sembrava senza fine si è conclusa con l’arresto di un quarantunenne, braccato dai carabinieri dopo aver evitato di tornare in carcere. La sua evasione aveva sollevato preoccupazioni e domande sulla sicurezza, ma grazie all’efficienza delle forze dell’ordine, la giustizia ha prevalso. La sua vicenda sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

I carabinieri hanno arrestato un quarantunenne in fuga che non era tornato in carcere per scontare la condanna dopo che il magistrato di sorveglianza gli aveva revocato la semilibertà ovvero la misura alternativa che gli consentiva di espiare la pena trascorrendo la notte in cella e il giorno fra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Fugge dopo la revoca della semilibertà: rintracciato e arrestato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: semilibertà - arrestato - carabinieri - fugge

In semilibertà, fugge e viene arrestato a Bardonecchia: «Andavo a trovare mia madre in Francia» Vai su Facebook

Fugge dopo la revoca della semilibertà: rintracciato e arrestato dai carabinieri; In semilibertà, fugge e viene arrestato a Bardonecchia: «Andavo a trovare mia madre in Francia; Milano, suicida al Duomo l’evaso in fuga De Maria. Trovato cadavere collega nel Parco Nord.