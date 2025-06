Fuga dopo attacco di Israele sull' Iran vescovi toscani entrati in Giordania

In un contesto internazionale già segnato da tensioni e conflitti, i vescovi toscani hanno deciso di proseguire il loro pellegrinaggio entrando in Giordania, attraversando il confine di Allenby. La loro scelta di continuare il viaggio in un momento così delicato testimonia la forza della fede e del dialogo in tempi di crisi. Ora, pronti a sostenere e portare conforto alle comunità locali, si preparano ad affrontare nuove sfide con speranza e determinazione.

Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme dove stavano completando il loro pellegrinaggio in Terra Santa. "Abbiamo passato il confine tra Israele e Giordania ad Allenby, adesso siamo su due pulmini che ci porteranno ad Amman" spiega Simone Pitossi.

