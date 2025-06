Fuga di cloro in una piscina a Cordenons | sette persone intossicate evacuata la struttura

Una fuga di cloro alla piscina Eurosporting di Cordenons ha causato l’intossicazione di sette persone, tra cui cinque bambini e due adulti, portando all’evacuazione immediata della struttura. La situazione, durata qualche minuto, ha richiesto interventi tempestivi da parte dei soccorritori, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza rigorose in ambienti pubblici. La vicenda sottolinea come la prevenzione sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Sette persone (cinque in età pediatrica e due adulti) sono rimaste intossicate nella giornata di venerdì 13 giugno a causa di una fuga di cloro avvenuta nella sede dell'Eurosporting di Cordenons. Stando a quanto si apprende da un testimone presente sul posto i primi segnali si sono manifestati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Fuga di cloro in una piscina a Cordenons: sette persone intossicate, evacuata la struttura

Fuga di gas cloro in una piscina privata del paese - I vigili del fuoco di Laives, Bolzano e Orsa sono intervenuti ieri mattina a Laives per una fuga di gas cloro in una piscina privata.

Nube tossica in una piscina di cordenons dopo errore tecnico, sette persone in ospedale - Un errore nella manutenzione della piscina di Cordenons ha causato una nube tossica da cloro e acido solforico, con sette persone soccorse; intervento dei vigili del fuoco Nbcr e indagini dei carabini ... Come scrive gaeta.it

Cordenons, nube chimica in piscina durante il carico del cloro, 7 intossicati - Al pronto soccorso cinque bambini e due adulti, sul posto allestito un presidio medico d'emergenza. Riporta rainews.it

