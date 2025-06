Fuga di cloro in una piscina a Cordenons | bambini intossicati evacuata la struttura

Una giornata di allarme e preoccupazione a Cordenons, dove una fuga di cloro nella piscina Eurosporting ha causato l'intossicazione di numerosi bambini e la successiva evacuazione della struttura. La situazione, iniziata intorno alle 14, ha richiesto interventi immediati per mettere in sicurezza tutti i presenti. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, mentre si concentrano gli sforzi delle autorità per gestire questa emergenza e assistere le vittime.

Diverse persone sono rimaste intossicate nella giornata di venerdì 13 giugno a causa di una fuga di cloro avvenuta nella sede dell'Eurosporting di Cordenons. Stando a quanto si apprende da un testimone presente sul posto i primi segnali si sono manifestati già intorno alle 14. La situazione si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Fuga di cloro in una piscina a Cordenons: bambini intossicati, evacuata la struttura

