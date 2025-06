Fuga contromano con lo scooter sul raccordo anulare

una via di fuga tra le vie della città, seminando il panico tra gli automobilisti e mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. La sua corsa folle ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che ora sono sulle sue tracce per assicurarlo alla giustizia e prevenire ulteriori incidenti.

In fuga contromano sul Grande raccordo anulare a bordo di uno scooter. Un uomo, che gli automobilisti si sono visti sfrecciare contro in pieno giorno con tutti i rischi che questo poteva comportare. Quaranta anni romano, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi scovato mentre cercava di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Fuga contromano con lo scooter sul raccordo anulare

Inseguimento da film a Roma: scappa dalla Polizia contromano con lo scooter sul GRA, poi si nasconde…tra i cespugli Riporta msn.com: Aveva un atteggiamento un po’ sospetto, stava guidando con fare guardingo, come se avesse qualcosa da non far scoprire.