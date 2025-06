Frontale in via Giardini un ferito e viabilità in tilt

Un violento incidente stradale si è verificato oggi poco dopo le 13:30 in via Giardini, all’altezza dell’incrocio con strada Formigina a Modena, causando gravi conseguenze per la viabilità e un ferito. La collisione tra una Toyota Yaris e una Volvo V60, che procedevano in direzioni opposte, ha provocato disagi e preoccupazione tra i cittadini. La situazione resta critica: ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti sull’accaduto.

