Frode bonus cultura Scattano dieci denunce

Una vasta truffa legata al bonus cultura di 500 euro, che ha portato a dieci denunce e numerose vittime tra i giovani senesi. Le segnalazioni di raggiri si sono moltiplicate, evidenziando un problema più ampio di sicurezza digitale. La risposta della procura e del Centro operativo per la sicurezza cibernetica toscana è stata immediata, ma questa vicenda mette in luce l’urgenza di rafforzare le difese contro le frodi online.

di Laura Valdesi SIENA Erano state decine e decine le segnalazioni dei giovani senesi rimasti vittime di una vera e propria truffa. Quella del bonus cultura di 500 euro riconosciuto dal Ministero ai neo-diciottenni che per loro era sfumato. Solo la punta dell'iceberg di un fenomeno a cui è stata data una risposta da parte del Centro operativo per la sicurezza cibernetica toscana al termine di un'inchiesta coordinata dalla procura della repubblica di Firenze sul fenomeno dell'illecita riscossione del bonus da usare per comprare dischi, libri, corsi di lingua, biglietti per i teatri, per mostre e concerti.

