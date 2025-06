Friuli Venezia Giulia | la terra promessa dei giovani agricoltori

Recenti analisi Coldiretti confermano come il Friuli Venezia Giulia stia diventando la terra promessa dei giovani agricoltori, con un incremento significativo di imprenditori agricoli under 40. Questo dinamismo rappresenta una speranza per il settore e un esempio di come innovazione e tradizione possano unirsi per plasmare il futuro dell'agricoltura italiana. Un trend che promette di rafforzare l'economia locale e preservare le eccellenze del territorio.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma un faro per l'agricoltura del futuro, distinguendosi a livello nazionale per la crescita del numero di giovani imprenditori agricoli. Un dato che emerge con forza dall'analisi Coldiretti sui nuovi dati del Centro Studi Divulga, diffusa in occasione dei.

