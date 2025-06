Fregene lavori sull’illuminazione pubblica | divieti e chiusa via Palombina

Il Comune di Fiumicino comunica importanti modifiche alla viabilità di Fregene per mercoledì 13 giugno 2025, a causa di interventi di manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica in via Palombina. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori, sarà temporaneamente chiusa questa strada, con divieti di sosta e transito. Restate aggiornati per eventuali variazioni e alternative di percorso, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità.

Fregene – DTT per lavori su via Palombina Fiumicino, 13 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che la Società Engie Spa deve svolgere lavori d i manutenzione ordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione di Via Paolombina a Fregene. Per poter permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è necessario intervenire con mezzi d’opera su carreggiata di dimensioni che non consentono il passaggio e la sosta dei veicoli. Sarà pertanto istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dal 17062025 dalle 06.00 alle 18.00: divieto di sosta parcheggi; chiusura al traffico della strada nel tratto tra via Bagnoli e Via Numana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

