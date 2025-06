Frazioni più vicine. Due nuove linee di bus saranno attivate in città.

Merate si prepara a rivoluzionare il suo modo di muoversi con l’attivazione di due nuove linee di bus circolari, pensate per avvicinare frazioni come P249 e quelle più vicine al centro e alla stazione ferroviaria. Questa novità permetterà a studenti, lavoratori e cittadini senza auto di spostarsi facilmente in città, facilitando così la vita quotidiana e promuovendo una mobilità più sostenibile. Un passo avanti verso un Merate più accessibile e dinamico!

Le frazioni di Merate più vicine al centro e al resto della città, ma anche alla stazione ferroviaria e, da qui, a tutto il resto. Studenti e lavoratori non dovranno così usare l’auto o chiedere passaggi per andare e venire dalla stazione, e chi non ha la macchina sarà in grado di spostarsi autonomamente per la spesa, le visite in ospedale, un giro in centro. Due nuove linee circolari di autobus verranno attivate a Merate: 120mila chilometri all’anno di servizio di trasporto pubblico aggiuntivi, venti nuove corse al giorno e, durante gli orari di punta, collegamenti ogni mezz’ora in abbinata agli orari dei treni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it