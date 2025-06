Frattesi vuole l’Inter con Chivu un’altra musica | doccia fredda per la Roma

contesto fervente e ricco di sfide, la Roma si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo, con i tifosi pronti a sostenere una squadra determinata a raggiungere traguardi ambiziosi. La strada è ancora tutta da tracciare, ma l’entusiasmo e la passione sono già nei cuori di chi crede nel potenziale giallorosso. Da questo punto di partenza, il futuro della Roma promette emozioni intense e grandi possibilità .

Solo la Roma nei pensieri di Gasperini e di Ranieri, due uomini che l'hanno scelta in mezzo ad altre strade e vogliono ora portarla in alto. Questo il promettente scenario con cui l'ambiente giallorosso approccia la prossima stagione, ed i ragionamenti sulla rosa saranno ora all'ordine del giorno: dalla coesistenza tra Dybala e Soulé ad un Dovbyk in bilico, fino ad una difesa da rimpolpare ed un centrocampo con più di un'incognita. Da questo ultimo punto di vista il sogno Frattesi non si è mai spento nei pensieri del club capitolino, ma le ultime notizie sono tutt'altro che incoraggianti. Che il giocatore non fosse soddisfatto del minutaggio avuto quest'anno si sapeva, tanto da ipotizzare un addio già a gennaio poi non concretizzatosi, soprattutto per il muro dei nerazzurri.