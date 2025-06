Frattesi via con Inzaghi ma non con Chivu | adesso cambiano gli scenari

L’arrivo di Cristian Chivu all’Inter apre nuovi scenari per il club e i suoi giocatori. Con Inzaghi ormai ai saluti, il futuro di elementi come Frattesi si fa incerto, mentre Chivu potrebbe diventare un punto di rilancio, anche grazie alla sua familiarità con l’ambiente nerazzurro. Cambiamenti in corso: quale sarà l’effetto di questa rivoluzione tecnica sui destini della squadra? La risposta si rivelerà nelle prossime settimane.

Frattesi praticamente certo di partire in caso di addio di Inzaghi, adesso si vorrà rilanciare per Chivu. E al rumeno non dispiace affatto. NUOVI SCENARI – Cambia l’allenatore e può cambiare difatti il futuro per diversi giocatori dell’Inter. Cristian Chivu è diventato da poco un nuovo tecnico nerazzurro, precisamente lunedì pomeriggio attraverso il comunicato ufficiale e il primo allenamento svolto ad Appiano Gentile. L’avvento di una nuova guida in panchina potrebbe anche mutare il futuro di qualche pedina: tra queste Davide Frattesi. Se con Simone Inzaghi l’epilogo era ormai chiaro, ossia partenza in estate, adesso gli scenari sono cambiati. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi via con Inzaghi, ma non con Chivu: adesso cambiano gli scenari

Inter, rebus a centrocampo: Chivu riflette su Frattesi e Asllani – CdS - Con l’arrivo imminente di Cristian Chivu sulla panchina, l’Inter si prepara a rivoluzionare il centrocampo, cuore pulsante della squadra.

