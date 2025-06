Frattesi sfuma per il Napoli | Chivu lo rilancia all’Inter

Il sogno del Napoli di portare Davide Frattesi in azzurro si sfuma all'ultimo istante, aprendo nuovi scenari nel calciomercato. Tuttavia, Chivu, con la sua visione lungimirante, ha deciso di rilanciare il talento romano all’Inter, dimostrando ancora una volta come le strategie di mercato possano cambiare in un battito di ciglia. La pazza estate del calcio continua a sorprenderti: cosa riserverà il futuro ai protagonisti di questa intricata trattativa?

Il Napoli aveva inserito Davide Frattesi tra le prime scelte per rafforzare il centrocampo, ma la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Frattesi sfuma per il Napoli: Chivu lo rilancia all’Inter

In questa notizia si parla di: frattesi - napoli - sfuma - chivu

Napoli su Frattesi: c’è però tanta concorrenza - Il Napoli è attivamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra, con Giovanni Manna, ds del club, che punta a potenziare vari reparti.

Frattesi, un’altra estate rovente: Napoli e Roma alla finestra, Chivu il fattore ‘nuovo’; Finale Euro 2024: sfuma il sogno per l'arbitro Orsato, ora dovrà dimettersi; Niente Conte al Milan? Contatto Ibrahimovic-Van Bommel: può diventare il nuovo allenatore.

Inter, svolta Frattesi: Chivu gli ha promesso fiducia e continuità Lo riporta msn.com: L`addio di Simone Inzaghi all`Inter potrebbe essere la svolta di Davide Frattesi.