Frattesi resta | sarà centrale nel progetto di Chivu Calha nel mirino del Galatasaray

Frattesi resta un punto fermo nell’Inter e nel progetto di Chivu, mentre Calha si prepara a entrare nel mirino del Galatasaray. Dopo un mercato in cui voleva partire per lo scarso impiego, l’azzurro si trova ora al centro di un nuovo corso che potrebbe valorizzarlo. Per il club turco, i nerazzurri chiedono 40 milioni: un’offerta da seguire con attenzione, perché il futuro di Frattesi si sta scrivendo proprio ora.

L'azzurro voleva andarsene a gennaio per lo scarso minutaggio, ma ora sarà protagonista con il nuovo corso in panchina. Per il turco i nerazzurri chiedono 40 milioni.

Inzaghi saluta l’Inter, contratto da sogno all’Al-Hilal: che ne sarà di Frattesi e Zalewski? - Inzaghi dice addio all'Inter per un contratto da sogno con l'Al Hilal, segnando un cambiamento epocale nel calcio italiano.

#Frattesi resta, con #Chivu sarà protagonista: l'allenatore gli ha parlato per tranquillizzarlo, intende puntare sul centrocampista in maniera più strategica e continua GDS Vai su X

Fabrizio Romano - Se Simone Inzaghi fosse rimasto all'Inter, le percentuali di arrivo di Raspadori in nerazzurro sarebbero state molto alte. Era già pronta un'operazione con Davide Frattesi. Frattesi resta comunque il primo obiettivo del Napoli, chiesto da Cont Vai su Facebook

