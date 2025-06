Frattesi nel mirino della Juventus ma l’Inter non apre! Altre priorità – Sky

La Juventus ha messo gli occhi su Davide Frattesi, un talento che potrebbe rafforzare il centrocampo bianconero. Tuttavia, l’Inter non ha intenzione di aprire nuove priorità sul mercato e la trattativa si prospetta complessa. La sfida tra le big italiane si infiamma: quale sarà il futuro del promettente centrocampista azzurro? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

La Juventus guarda in casa Inter per rinforzare il proprio centrocampo e punta gli occhi su Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro, reduce da una stagione di alti e bassi sotto la guida di Simone Inzaghi, è uno dei profili che più stuzzicano la dirigenza bianconera. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale. IN CASA NOSTRA – La Juventus segue Davide Frattesi, ma la trattativa è complicata. Bisognerà vedere come si troverà con Chivu. Ha spiegato Gianluca Di Marzio. Ora con Cristian Chivu in panchina, il centrocampista classe ’99 potrebbe ritagliarsi uno spazio più centrale nel progetto, soprattutto se dovesse dimostrare di sposare la filosofia di gioco del nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi nel mirino della Juventus, ma l’Inter non apre! Altre priorità – Sky

