Frattesi Inter l’avventura nerazzurra del centrocampista potrebbe continuare | il retroscena

L’avventura di Davide Frattesi con l’Inter potrebbe riservare ancora sorprese. Con il cambio in panchina, dall’addio di Inzaghi all’arrivo di Chivu, il centrocampista sembra riflettere sul suo futuro nerazzurro. La Gazzetta dello Sport svela un retroscena intrigante: Frattesi sta valutando attentamente se continuare a indossare la maglia dell’Inter, aprendo così uno scenario inaspettato che potrebbe cambiare le carte in tavola. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa possibile nuova avventura.

Frattesi Inter, con l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu, l'avventura in nerazzurro del centrocampista potrebbe proseguire a sorpresa. Davide Frattesi e l' Inter potrebbero continuare il loro percorso insieme in un modo inaspettato, soprattutto dopo la partenza di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista starebbe valutando con attenzione l'idea di rimanere a Milano, contrariamente a quanto avvenuto qualche mese fa. DALLA GAZZETTA DELLO SPORT – «In questi continui sbalzi d'umore, tra picchi di esaltazione eroica seguiti da sprofondi di delusione tremenda, Davide Frattesi ha solo cambiato la domanda.

