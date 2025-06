Frattesi il retroscena | In una chiacchierata con chi gli sta vicino ha chiesto questa cosa

Davide Frattesi, talento e cuore nerazzurro, ha fatto una mossa inaspettata: in una conversazione riservata con chi gli sta vicino, ha espresso un desiderio che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera all’Inter. Questo retroscena rivela un cambio di rotta nel suo percorso, segnando un nuovo capitolo nel suo rapporto con la squadra. La domanda ora è: cosa riserverà il futuro per il centrocampista?

È cambiato l'orientamento del nerazzurro. Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, sembra aver compiuto un' inversione di rotta sorprendente riguardo al suo futuro in nerazzurro. Solo poche settimane fa, subito dopo la deludente finale di Monaco che ha segnato la fine dell'avventura Champions dell'Inter a un passo dal traguardo, Frattesi esprimeva apertamente il suo disappunto per lo scarso minutaggio. « Ma perché non mi hai fatto giocare nemmeno un minuto?! » era la domanda che risuonava nella sua mente e nelle conversazioni con l'allora tecnico Simone Inzaghi.