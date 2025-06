Frattesi con Chivu un nuovo capitolo da scrivere all’Inter!

L’arrivo di Chivu segna un nuovo capitolo nella storia dell’Inter, un capitolo che promette emozioni e sfide ancora più avvincenti. Davide Frattesi, protagonista indiscusso degli ultimi due anni nerazzurri, ha scritto pagine importanti con il club, contribuendo a conquistare lo scudetto e la Champions League. Ora, con l’ingresso di Chivu, si apre un nuovo, intrigante capitolo: riusciranno questi due talenti a scrivere insieme un futuro ancora più brillante?

