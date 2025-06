franzo grande stevens morto a 96 anni lo storico collaboratore di agnelli

Addio a Franzo Grande Stevens, un gigante del giornalismo e del mondo degli affari italiani. Alla soglia dei 97 anni, ha lasciato un'impronta indelebile come storico collaboratore di Gianni Agnelli e presidente onorario della Juventus. La sua scomparsa a Torino rappresenta un momento di riflessione e commozione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua eredità continuerà a vivere nella memoria collettiva, segnando un capitolo fondamentale della storia italiana.

E' morto a 96 anni nella sua casa di Torino Franzo Grande Stevens, storico collaboratore di Gianni Agnelli e presidente onorario della Juventus. A confermarlo fonti vicine alla famiglia, che spiegano che non è ancora stata stabilita la data dei funerali. © Giorgio Perottino LaPresse Villar Perosa (TO), 26-01-2008 Messa di suffragio a cinque anni dalla scomparsa dell'Avvocato Giovanni Agnelli Nella foto: Franzo Grande Stevens e John Elkann. Franzo Grande Stevens, chi era. Nato a Napoli nel settembre 1928, laureato in giurisprudenza alla Federico II, si trasferì poi a Torino dove lavorando come avvocato divenne uno dei più stretti collaboratori di Agnelli, guadagnandosi il soprannome di ' Avvocato dell'Avvocato ', e seguendolo in molte delle grandi operazioni finanziarie fino alla successione con John Elkann.