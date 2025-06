Frank ha confermato come nuovo manager del Tottenham con un accordo triennale

Il Tottenham ha scelto Thomas Frank come nuovo manager, siglando un accordo triennale fino al 2028. Una decisione che ha sorpreso molti, specialmente dopo l'addio di Ange Postecoglou. Con questa mossa, i Spurs puntano a riscrivere il loro futuro e a portare di nuovo il club ai vertici del calcio inglese. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova era per il Tottenham.

2025-06-12 22:05:00 Ecco quanto riportato poco fa: Thomas Frank è stato nominato il nuovo manager del Tottenham con un accordo che dura fino al 2028, il club ha confermato. Spurs ha annunciato la notizia giovedì tra una crescente speculazione sul fatto che Frank sarebbe riuscito a Ange Postecoglou, che è stato licenziato per lo scorso mese all’inizio di questo mese nonostante abbia terminato l’attesa di 17 anni di Spurs per un grande trofeo consegnando l’Europa League. Frank si unisce dopo aver trascorso sette anni a Brentford, dove ha costruito una reputazione impressionante come uno dei migliori allenatori di alto livello dopo aver guidato le api alla promozione dal campionato nel 2021. 🔗 Leggi su Justcalcio.com