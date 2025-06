Franco Mastantuono il predestinato che voleva giocare a tennis | La sua intelligenza calcistica è superlativa

Franco Mastantuono, il predestinato che sognava di giocare a tennis, ha conquistato il mondo del calcio con la sua intelligenza calcistica superiore a ogni aspettativa. Con un colpo galactico, il talento argentino di soli 17 anni si prepara a vestire la maglia dei Blancos, rendendo questa operazione la più costosa nella storia del calcio argentino. Un trasferimento che segna l'inizio di una nuova leggenda.

Un colpo galactico. Franco Mastantuono, il più grande talento del calcio argentino in circolazione, è da considerarsi un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club di Florentino Perez ha informato il River Plate che pagherà la clausola rescissoria di 45 milioni di euro per il formidabile 17enne: diventerà così la cessione più remunerativa nella storia del calcio argentino. Stessa cifra e stessa età di quando i Blancos presero Vinicius e Rodrygo. Sarà forse un segno? Il classe 2007 resterà al River fino ad agosto: giocherà il Mondiale per Club con gli argentini, avversari tra l'altro dell' Inter. Sarà in questa occasione che tutto il mondo imparerà a conoscerlo.