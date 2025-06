Francia-Georgia U21 | dove vederla e orario

Se sei un appassionato di calcio europeo, non puoi perderti la sfida tra Francia e Georgia Under 21, in scena al Tehelné pole di Bratislava. Con il fischio d'inizio alle ore 21:00 di sabato 14 giugno 2025, questa partita promette emozioni intense e spettacolo di qualità. Scopri subito dove e come seguirla in diretta, per vivere ogni momento di questa entusiasmante fase a gironi degli Europei U21.

Al Tehelné pole andrà in scena la sfida tra Francia-Georgia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Al Tehelné pole di Bratislava, Francia-Georgia U21 si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Orario e dove vederla Francia-Georgia U21 si gioca sabato 14 giugno 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Francia-Georgia U21: dove vederla e orario

In questa notizia si parla di: georgia - francia - orario - vederla

Pronostico Francia U21-Georgia U21: nel festival del gol il finale è scritto - L’attesa per la sfida tra Francia U21 e Georgia U21 si fa sempre più intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo nel Festival del Gol.

Europei di Calcio Under 21 2025: programma, orari e dove vedere le partite dell'Italia in diretta tv e streaming; Italia-Georgia rugby oggi, Autumn Series: l'orario e dove vederla in diretta; Italia-Georgia di rugby in TV, dove vederla in chiaro e in streaming: a che ora si gioca.

Germania-Francia in TV, dove vederla in chiaro e diretta streaming: orario e canale Secondo fanpage.it: Francia è la finale del 3° e 4° posto della Nations League 2024-