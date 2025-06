Francia disagio giovanile e delitti | il governo pensa di vietare armi bianche e social network

In Francia, il crescente disagio giovanile sta spingendo il governo a prendere misure drastiche, come il divieto di armi bianche e social network. Quentin G., 14 anni, con un coltello di 34 centimetri nello zaino, ha fatto tremare la comunitĂ scolastica di Nogent. La sua vicenda evidenzia quanto siano urgenti interventi mirati per contrastare questa escalation di violenza tra i giovani, un fenomeno preoccupante che richiede risposte tempestive e efficaci.

Quentin G., 14 anni, era andato a scuola con l'intenzione di uccidere. Quando, martedì mattina, è arrivato al suo college, il François Dolto di Nogent (nell'Alta Marna), aveva nello zaino un coltello da cucina di 34 centimetri. A qualche giorno dalla morte di MĂ©lanie, 31 anni, l'operatrice scolastica che il ragazzo ha accoltellato durante il controllo della borsa, colpendola a ripetizione, emerge il profilo inquietante del quattordicenne, attualmente in custodia cautelare per omicidio (crimine per cui rischia una condanna a 20 anni di reclusione – e non l'ergastolo poichĂ© è minorenne). Dal primo interrogatorio degli inquirenti, è emerso che il giovane "non ha espresso alcun tipo di rimorso nĂ© di compassione per la vittima" e che è parso "completamente distaccato rispetto alla gravitĂ dei fatti" compiuti: "Ha detto agli investigatori che voleva prendersela con una bidella, senza mirare ad una in particolare.

