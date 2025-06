Francesca Tocca beccata con il suo nuovo famoso fidanzato | ecco chi è

Francesca Tocca, protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo e volto noto di Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé con una sorprendente scoperta. Dopo aver dichiarato di essere single, la ballerina è stata paparazzata in compagnia di un celebre parrucchiere dei vip, smentendo così le sue parole. La domanda ora sorge spontanea: chi è davvero il nuovo misterioso amore di Francesca? Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante vicenda.

Francesca Tocca, volto noto del programma Amici di Maria De Filippi, è finita nuovamente sotto i riflettori. Dopo aver dichiarato pubblicamente di essere single durante la sua ospitata a Verissimo, la ballerina è stata paparazzata insieme ad un celebre parrucchiere dei vip. I due sono stati immortalati in atteggiamenti affettuosi, tra baci, sorrisi e abbracci per le vie di Roma, smentendo così le parole pronunciate pochi mesi fa in TV. Scopriamo lui chi è e come vanno le cose tra i due. Le dichiarazioni di Francesca Tocca a Verissimo. Lo scorso aprile, Francesca Tocca si era raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, spiegando di essersi separata da Raimondo Todaro e affermando con decisione: "Mi pesa quando si inventano le cose di sana pianta".