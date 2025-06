Francavilla al Mare superato il collaudo | il nuovo ponte è pronto a essere inaugurato

nostra comunità, simbolo di rinascita e crescita. Il nuovo ponte rappresenta non solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche la conferma della determinazione di Francavilla al Mare nel guardare al futuro con ottimismo e sicurezza. Con questa importante pietra miliare, si apre una nuova fase di sviluppo e speranza per tutti i cittadini.»

