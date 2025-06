Fotovoltaico boom tante richieste su Argenta

Il fotovoltaico sta vivendo un vero e proprio boom ad Argenta, attirando numerose richieste e interessi. Il Comune, grazie alla sua vasta estensione di terreno e alle cabine ben posizionate, si configura come il nuovo centro delle energie rinnovabili in regione. Con 16 proposte già sul tavolo e potenzialmente in crescita, una volta creata un'infrastruttura di gestione dell’energia, si apriranno nuove opportunità di sviluppo sostenibile e innovazione per tutta la comunità .

