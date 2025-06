FOTO Rione Libertà | un’autovettura e un motorino incendiati si indaga sulle cause

Un incendio misterioso ha devastato un’autovettura e un motorino nel cuore del rione Libertà, creando sconcerto tra i residenti. Alle prime luci dell’alba, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme in via Bologna, mentre le autorità indagano sulle cause. La vicenda resta avvolta nel mistero: si cercano risposte e si teme che possa essere l’inizio di un episodio più inquietante.

Un'autovettura e un motorino in fiamme al rione Libertà. Stamattina verso le 5:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti in via Bologna nel capoluogo per spegnere l'incendio dei due veicoli interessati dalle fiamme. Nessuna ipotesi esclusa sulle cause che hanno scatenato i roghi.

