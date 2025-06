FOTO – Paura a Grammichele per un incendio in un agriturismo | evacuati gli ospiti Vigili del fuoco al lavoro per evitare che le fiamme si propaghino

Un incendio improvviso ha scosso Grammichele, coinvolgendo un agriturismo e costringendo all’evacuazione degli ospiti. I Vigili del Fuoco di Catania sono prontamente intervenuti, impegnati a circoscrivere le fiamme lungo la SP121 per evitare che si propaghino ulteriormente. La loro dedizione e professionalità sono fondamentali in questa battaglia contro il fuoco. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa emergenza, perché ogni minuto può fare la differenza.

Intervento in corso lungo la SP121. Un vasto incendio ha colpito un agriturismo situato nel territorio di Grammichele. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono al lavoro da diverse ore per domare le fiamme lungo la Strada Provinciale 121. Forze in campo e mezzi impiegati. Sul luogo dell'incendio sono intervenute più squadre operative provenienti dai distaccamenti di Caltagirone e Palagonia, supportate da autobotti inviate dalla sede centrale di Catania e da mezzi logistici specializzati. Presente anche un funzionario di servizio per il coordinamento delle operazioni.

In questa notizia si parla di: grammichele - incendio - agriturismo - vigili

