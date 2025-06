FOTO Borse di studio ‘Carlo Mazzone’ | premiati gli studenti campani

Questa mattina, nella suggestiva cornice dell’Istituto Giovanni Battista Bosco Lucarelli di Benevento, sono stati consegnati gli attesi premi della quarta edizione del Premio Carlo Mazzone. Con parole piene di speranza, “Voi siete la speranza”, studenti campani hanno ricevuto le borse di studio che riconoscono il loro talento e impegno. Un momento di grande orgoglio e ispirazione, che celebra il futuro della regione e premia i giovani promettenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Voi siete la speranza”. Con queste parole sono state consegnate a studenti campani questa mattina le dieci borse di studio della quarta edizione del Premio voluto dal professore Carlo Mazzone dell’Istituto “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Viale San Lorenzo Benevento. L a Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize” con consegna di assegni da 400 euro ciascuno, accompagnata da una pergamena, premia gli studenti non solo per i meriti acquisiti nelle aule e nei laboratori e sui libri, ma soprattutto per l’approccio avuto con il mondo scolastico e per il loro impegno nella vita sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it