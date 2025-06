Forza Italia weekend di tesseramento Rinnoviamo l' impegno di Silvio Berlusconi per l' Italia

Unisciti a Forza Italia nel weekend di tesseramento e rinnova l’impegno di Silvio Berlusconi per un’Italia migliore. Con passione e determinazione, il partito si prepara a scrivere un nuovo capitolo di progresso, libertà e giustizia, sostenuto dai valori di chi crede in un futuro più luminoso. Non perdere questa occasione di contribuire al cambiamento: insieme, possiamo fare la differenza per il nostro Paese.

"Forza Italia è e rimarrà il partito della libertà, fondato da Silvio Berlusconi con il sogno di un’Italia più moderna, più giusta e più libera". Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, presenta le giornate del tesseramento 2025 che si terranno fino a domenica nella provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Forza Italia, weekend di tesseramento. "Rinnoviamo l'impegno di Silvio Berlusconi per l'Italia"

